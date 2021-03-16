Хоккеист "Динамо" умер от удара шайбой

Защитник молодежного хоккейного клуба "Динамо" Тимур Файзутдинов умер из-за полученной во время игры травмы. Он получил тяжелый удар шайбой.

Инцидент произошёл 12 марта во время матча 1/8 финала плей-офф МХЛ против "Локомотива". Спортивный снаряд попал ему в голову, после чего 19-летний хоккеист упал на пол и схватился за голову. Файзутдинов был экстренно доставлен в реанимацию больницы Ярославля в тяжелом состоянии. Врачам не удалось спасти его жизнь, сообщает телеканал "360".



