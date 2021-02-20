В центре Москвы при сходе наледи с дома пострадал ребенок

Прокуратура организовала проверку по факту травмирования ребенка при сходе наледи в центре российской столицы. Уточняется, что пострадавший мальчик был доставлен в больницу.
Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. По данным АГН "Москва", будет дана оценка качеству проведения работ по очистке кровель от снега и наледи.
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