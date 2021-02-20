В Москве толпа мужчин устроила массовую драку

В российской столице произошла массовая драка. Уточняется, что повздорили две группы мужчин.
По данным прессы, граждане увидели, как несколько человек избивают одного и решили заступиться. Из-за этого перепалка обострилась, после чего хозяин бара, возле которого все происходило, вызвал полицию. В результате случившегося несколько человек получили травмы. Организована проверка, сообщает телеграм-канал "112".
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