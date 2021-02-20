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Происшествия

В США при крушении самолета погибли люди

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В окрестностях аэропорта Монтгомери в Алабаме потерпел крушение двухместный Northrop T-38 Talon, передает РИА ФАН. На место прибыли экстренные службы. Сообщается, что воздушное судно упало поблизости от жилой застройки, однако ничего не повредил. Оба пилота погибли.

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Автор: 20 февраля 2021, 08:38 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник

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