В США при крушении самолета погибли люди

В окрестностях аэропорта Монтгомери в Алабаме потерпел крушение двухместный Northrop T-38 Talon, передает РИА ФАН. На место прибыли экстренные службы. Сообщается, что воздушное судно упало поблизости от жилой застройки, однако ничего не повредил. Оба пилота погибли.
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