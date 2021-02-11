В Москве полицейский забрался в горящую квартиру по балконам и спас женщину из огня

В российской столице полицейский спас женщину при пожаре. В дежурную часть сообщили о том, что в жилом доме полыхает квартира.

Рядом полицейские патрулировали улицы. Они оперативно среагировали – забежали в подъезд и поднялись на четвёртый этаж, из квартиры умоляли о помощи. Но внутрь через дверь было не попасть. Один из сотрудников ППС забрался в полыхающую квартиру и подхватил обессилевшую женщину. Им пришлось прыгать в сугроб, поскольку другого выхода не было. Пострадавших госпитализировали с травмами и ожогами.