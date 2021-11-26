В подмосковном Волоколамске поймали подозреваемых в убийстве пенсионеров

Как сообщают "Вести Подмосковья", пенсионеров убили в середине сентября. Нападавших не удалось задержать по горячим следам, так как преступление было совершено в темное время суток "в условиях неочевидности". Однако в итоге полицейским удалось поймать убийц.
Одним из них оказался ранее судимый мужчина, который после выхода из тюрьмы решил поквитаться со свидетелем, давшим против него показания. На преступление он подбил своего знакомого. Они заманили пожилого человека в гараж, где избили. Затем подозреваемые отправились к нему домой, где связали супругу пенсионера, перевернули квартиру в поисках ценностей, но ничего не нашли. Как сообщает "Подмосковье сегодня", после этого мужчины зарубили пожилого человека топором и задушили женщину.
Подозреваемых удалось задержать. Один из них был в Волоколамске, а другой на территории Краснодарского края.