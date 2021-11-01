В Красноярске подросток дважды пырнул знакомого ножом

В Красноярске 13-летний подросток пырнул ножом знакомого. Инцидент произошел на детской площадке. Во время игры у ребят возник конфликт, один из юношей достал нож и нанес своему 11-летнему товарищу ранения.
Как сообщает VSE42.RU, пострадавший получил ранения в область грудной клетки и живота. Он находится в больнице. Хулигана поместили в краевой Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России. Возбуждено уголовное дело.
Популярные темы форума
Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!