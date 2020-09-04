Подросток попытался взорвать школу в Красноярском крае

В Красноярском крае задержали 15-летнего подростка, который пытался взорвать одну из местных школ. Юным террористом оказался житель Минусинского района.
Следователи установили, что к теракту он начал готовиться весной 2020 года. Он самостоятельно обучился изготовлению бомб, нашел необходимые материалы и создал четыре взрывных устройства, которые прятал в нежилом здании. Его задержали сотрудники регионального управления ФСБ России. Подросток признал свою вину и раскаялся. В отношении него возбуждено уголовное дело, передает РИА "ФАН".
Популярные темы форума
Жених из Осетии выгнал невесту из дома
Сколько надо зарабатывать в Москве ?
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
где купить одежду ?
Джигурда пиарится на суде с Ефремовым?
Накипело
Обо всем
Я не очень разбираюсь- А кто такие аульные???
Не обуздание желания