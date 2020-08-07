Маленькая девочка чудом выжила под завалами в Бейруте

Ливанская журналистка Сахар Хуссейн Гаддар поделилась видео чудесного спасения маленькой девочки из-под завалов в Бейруте. Девочка на протяжении суток была замурована, передает Пятый канал.
Ливанская журналистка Сахар Хуссейн Гаддар поделилась видео чудесного спасения маленькой девочки из-под завалов в Бейруте. Девочка на протяжении суток была замурована, передает Пятый канал.
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