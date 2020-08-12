В Москве шестилетний мальчик умер после прививки от кори

В московском Зеленограде шестилетний ребенок скончался после введения вакцины от кори, которая требовалась для того, чтобы его приняли в школу. Мальчику сделали прививку в одной из местных клиник.
Спустя сутки его состояние сильно ухудшились, после чего родители вызвали врачей. Но медики не успели спасти ребенка: по приезде им осталось лишь констатировать смерть мальчика. Некоторые СМИ сообщают, что ввиду показателей здоровья прививка была ему противопоказана. В настоящее время труп ребенка обследуют судмедэксперты, сообщает "Экспресс газета".
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