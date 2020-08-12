На западе Москвы загорелся дом

Днем 12 августа загорелась кровля одного из жилых многоэтажных домов на улице Удальцова на западе Москвы, передает сайт "Москва 24". Площадь возгорания составила порядка 30 квадратных метров. Причины произошедшего устанавливаются. Данных о пострадавших в результате ЧП не поступало. На месте работают экстренные службы.
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