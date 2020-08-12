В Монголии умер еще один человек от бубонной чумы

В ночь на 11 августа в провинции Ховд на западе Монголии от бубонной чумы умер 42-летний мужчина, передает РИА ФАН. Ранее он купил две тушки сурков.
Напомним, что смертельные случаи от чумы в Монголии уже регистрировались. Также сообщалось о распространении болезни в Китае.
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