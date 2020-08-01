В Москве на МКАД в результате аварии погибли 3 человека

В Москве на МКАД произошла серьезная авария. Уточняется, что легковой автомобиль врезался в уборочный комбайн.
В результате случившего, по данным СМИ, погибли три человека. Обстоятельства происшествия выясняются.
Артистка предстала в необычном наряде
Журналист не хочет, чтобы артист попал в тюрьму
Накануне девушка заявила, что боится за себя
Певица занялась своим здоровьем
Популярные темы форума
Азербайджанцы и армяне в Москве
Где найти нормального мужика?
Лиона = отморозок
Русские парни самые красивые
Низкая социальная ответственность
Боюсь рожать
Не хочу из-за лишнего веса жену
Женщины, что вы забыли замужем?
Любимые фрукты
Сексизм