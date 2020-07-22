В центре Москвы обнаружили подозрительный предмет

В центре российской столицы на улице Ильинка обнаружили подозрительный предмет. Уточняется, что речь идет о бесхозной сумке.

По данным телеканала "360", эксперты изучают записи с камеры видеонаблюдения. Кроме того, на место обнаружения предмета прибыли кинологи с собаками.