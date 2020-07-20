Есть жертвы: в Москве автобус врезался в остановку

Возле дома №15 по Ставропольской улице на юго-востоке столицы автобус врезался в остановку общественного транспорта, передает сетевое издание "Москва 24". Сообщается о трех пострадавших в результате ДТП.
По предварительным данным, один человек погиб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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