Умер экс-ведущий программы "Разрушители легенд" Грант Имахара

Скончался бывший ведущий программы "Разрушители легенд" Грант Имахара. Шоумену было 49 лет.
О трагедии сообщил представитель мультимедийной компании Discovery. Коллеги по цеху выразили соболезнования близким умершего, пишет РИА ФАН.
Скончался бывший ведущий программы "Разрушители легенд" Грант Имахара. Шоумену было 49 лет.
О трагедии сообщил представитель мультимедийной компании Discovery. Коллеги по цеху выразили соболезнования близким умершего, пишет РИА ФАН.
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