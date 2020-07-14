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Происшествия

В Москве задержали стрелявшего из машины мужчину

прочитано 77 раз

В российской столице полицейские задержали мужчину, который стрелял из автомобиля. Инцидент произошел на Волгоградском проспекте.

Подозреваемым оказался безработный гражданин 1985 года рождения. Правоохранители изъяли оружие у злоумышленника.

Автор: 14 июля 2020, 10:03 Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник

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