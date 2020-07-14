В Москве задержали стрелявшего из машины мужчину

В российской столице полицейские задержали мужчину, который стрелял из автомобиля. Инцидент произошел на Волгоградском проспекте.
Подозреваемым оказался безработный гражданин 1985 года рождения. Правоохранители изъяли оружие у злоумышленника.
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А если я психопатка, но могу испытывать эмпатию
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Кто сказал,что у мужиков век длинее,а женщины после 25 старуха?
И все-таки Россия👍По следу крови. Зачем студенты добровольно идут в "ковидные" больницы
Разбаловали мужиков дуры!Вот почитайте,что они пишут ,про кормление ребёнка!
Как давно у вас был интим
Цымбалюк - Романовская умницо, пионистко, красавицо, пионэрко занимается чёрной магией?