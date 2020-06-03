В Москве ограбили знаменитого актера

В Москве от рук злоумышленника пострадал актер, который прославился своей внешней схожестью с футболистом Мохамедом Салахом. Уточняется, что артист оставил своей автомобиль отечественного производства в одном из столичных дворов.
По данным НСН, злоумышленники вытащили аккумулятор из машины локальной звезды. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Правоохранители занимаются поиском преступников.
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