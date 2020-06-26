У женщины в Подмосковье нашли более 300 свертков с наркотиками

В Раменском у 42-летней женщины обнаружили 339 свертков с наркотиками. Выяснилось, что она является выходцем из ближнего зарубежья.
Автомобиль, в котором находилась злоумышленница, остановили на трассе А-107. Помимо свертков из фольги с порошкообразными веществами при ней обнаружили списки с координатами закладок. В общей сложности в свертках содержалось 200 граммов кокаина и метадона. Возбуждено уголовное дело.
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