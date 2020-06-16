Погибли люди: на границе Китая и Индии произошла перестрелка

Вечером 15 июня во время процесса деэскалации в районе долины Галван произошло столкновение между индийскими и китайскими военными. В результате перестрелки погибли офицер и два солдата Индии.
Сообщается и о раненых со стороны Поднебесной. Высокопоставленные китайские и индийские военные прибыли на место с целью снизить напряжение.
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