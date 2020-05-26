Под Петербургом самолет совершил аварийную посадку

Во вторник, 26 мая, легкомоторный самолет экстренно сел в Ломоносовском районе Ленинградской области. По предварительной информации, причиной аварийной посадки стала проблема с винтом.
На борту воздушного судна находились пилот и пассажир. Они не пострадали. Самолет также не получил повреждений во время приземления. В ближайшее время судно будет доставлено на аэродром.
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