Под Москвой посетителя магазина обокрали почти на 300 тысяч рублей

В подмосковном Королеве злоумышленник обокрал посетителя гипермаркета. Мужчина похитил у местного жителя кошелек с 275 тысячами рублей.
Потерпевший написал заявление в полицию. Правоохранители задержали преступника. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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