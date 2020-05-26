Мощный ураган в Свердловской области унес жизни четырех человек

На днях в Свердловской области был сильный ураган. Ветер двигался со скоростью около 25 метров в секунду, срывая крыши с домов, сметая людей с улиц и выкорчевывая деревья.

Накануне стало известно, что жертвами стихии стали три человека, в том числе оператор подъемного крана. Утром в больнице скончалась еще одна пострадавшая. Женщина 1953 года рождения получила травму головы – предположительно, из-за падения ветки.