Мощный ураган в Свердловской области унес жизни четырех человек

На днях в Свердловской области был сильный ураган. Ветер двигался со скоростью около 25 метров в секунду, срывая крыши с домов, сметая людей с улиц и выкорчевывая деревья.
Накануне стало известно, что жертвами стихии стали три человека, в том числе оператор подъемного крана. Утром в больнице скончалась еще одна пострадавшая. Женщина 1953 года рождения получила травму головы – предположительно, из-за падения ветки.
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