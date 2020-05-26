Сразу 11 жилых домов загорелись под Самарой

В Самарской области произошел крупный пожар. Загорелись сразу 11 жилых домов. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.
Пожарные пытаются потушить пламя. На месте происшествия развернут оперативный штаб. Причины случившегося выясняются.
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