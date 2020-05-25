В подмосковном лесу обнаружили расчлененное тело мужчины

В подмосковном лесу обнаружили две сумки с фрагментами тела мужчины. Останки нашли в нескольких километрах от санатория "Горки Ленинские".
В одной сумке были руки и ноги убитого, в другой – завернутая в пакет голова. По предварительной версии, мужчина умер около 10 дней назад. В настоящее время устанавливается личность жертвы.
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