В Москве мошенник похитил у пенсионера более миллиона рублей

В Москве пожилой мужчина стал жертвой мошенника. Злоумышленник похитил у него более миллиона рублей.
Как удалось выяснить полицейским, неизвестный позвонил пенсионеру и представился работником банка. Затем мошенник обманным путем узнал реквизиты банковской карты мужчины, после чего перевел себе на счет крупную сумму, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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