В Москве обнаженный мужчина попытался прыгнуть под поезд

Утром 24 мая обнаженного мужчину заметили возле железнодорожной платформы "Кунцево". По словам очевидцев, правонарушитель некоторое время бегал по путям, после чего забрался в цистерну с водой.
Устроившего переполох мужчину задержали сотрудники Росгвардии. Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", он был трезв. Другие подробности инцидента выясняются.
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