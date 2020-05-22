На Украине пьяный вусмерть мужчина устроил кровавую бойню

На Украине в Житомирской области мужчина расстрелял из ружья семь человек.
По данным РИА ФАН, преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения. В данный момент криминалисты выясняют обстоятельства случившегося.
На Украине в Житомирской области мужчина расстрелял из ружья семь человек.
По данным РИА ФАН, преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения. В данный момент криминалисты выясняют обстоятельства случившегося.
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