Прославленный отечественный разведчик найден мертвым в Москве

В Москве умер отечественный разведчик Эдуард Устенко. О трагическом известии сообщила дочь экс-работника силового ведомства.
По данным НСН, у Эдуарда Устенко случился сердечный приступ. Экспертам предстоит выяснить обстоятельства случившегося.
В Москве умер отечественный разведчик Эдуард Устенко. О трагическом известии сообщила дочь экс-работника силового ведомства.
По данным НСН, у Эдуарда Устенко случился сердечный приступ. Экспертам предстоит выяснить обстоятельства случившегося.
Мужчина не занимался самолечением
Есть две версии произошедшего
Мужчина оказался в больнице
Артистка сделала заявление
Популярные темы форума
Третий зуб
Куда делись интересные авторы?
Темы
Ищу третьего мужа
Хочу ребенка мулата
Привет коллегам
Зачем нужны дети?
Куда потратить миллион?
Помогите назвать жену
Вы верите статистике по коронавирусу?