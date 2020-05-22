В Москве территорию клиники оцепили из-за серьезного происшествия

На севере столицы случилось серьезное происшествие. В одном из медицинских учреждений разгерметизировался баллон с хлором.
По данным издания "Москва 24", пришлось оцепить территорию клиники. Обошлось без пострадавших.
На севере столицы случилось серьезное происшествие. В одном из медицинских учреждений разгерметизировался баллон с хлором.
По данным издания "Москва 24", пришлось оцепить территорию клиники. Обошлось без пострадавших.
Есть две версии произошедшего
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