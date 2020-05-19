В Москве продавец магазина ударил покупателя бутылкой из-за кашля

В Москве сотрудник магазина ударил бутылкой покупателя, который начал сильно кашлять. Пострадавшего доставили в больницу с переломом.
Нападавший был задержан и доставлен в отделение полиции. Мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщает сайт VSE42.ru. Другие подробности инцидента устанавливаются.
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