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Происшествия

Под Москвой вооруженный грабитель напал на женщину

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В городе Подольск Московской области грабитель с пистолетом напал на женщину и отобрал у нее мобильный телефон. Инцидент произошел на улице Кирова.

Потерпевшая обратилась в полицию. Правоохранители задержали злоумышленника. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".

Автор: 19 мая 2020, 17:15 Источник: Агентство городских новостей "Москва" ✓ Надежный источник

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