В Подмосковье охранники магазина избили покупателя за отсутствие маски

Сотрудники гипермаркета в подмосковном Чехове избили покупателя из-за отсутствия медицинской маски. Инцидент произошел вечером 18 мая.
По предварительным данным, мужчина зашел в магазин без средств защиты, и работники сделали ему замечание. В результате между ними завязалась словесная перепалка, которая переросла в потасовку, сообщает "Вечерняя Москва".
Согласно другой версии, охранники гипермаркета заподозрили покупателя в краже продуктов. Подробности случившегося выясняются.
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