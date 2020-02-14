На серой ветке московского метро произошел сбой

В пятницу, 14 февраля, на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро поезда следовали с увеличенными интервалами. Причиной сбоя стало падение пассажира на рельсы.
Подробности состояния пострадавшего не раскрываются. В пресс-службе столичной подземки сообщили, что движение составов на серой ветке уже восстановлено и вводится в график.
Популярные темы форума
Очень хочется в СССР
Кто вас бесит из звезд?
Сталин. При его правлении сколько лет дали бы сёстрам ХАЧАТУРЯН?
Надоело жевать ковёр
В управе страны двойное гражданство ,никогда не знала.
Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз или кто такие бомжи?
Как избавиться от котлетного запаха? Почему они всегда воняют?
Не зовет замуж спустя 8 лет
Дочку бросил партнер по танцам
Боюсь делать аборт