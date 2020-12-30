ВСУ обстреляли Донбасс запрещенными снарядами

Вооруженные силы Украины обстреляли находящуюся под контролем ополчения территорию Донбасса, передает "Царьград". Военный корреспондент Семен Пегов рассказал, что украинская армия использовала запрещенные фосфорные боеприпасы. При этом под огонь попали не только военные объекты, но и жилая застройка.
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