Вооруженный мужчина напал на врачей скорой помощи в Нижнем Новгороде

Вооруженный житель Нижнего Новгорода напал на врачей скорой помощи. Он угрожал убить их из травматического оружия.
Медики приехали в одну из квартир по вызову. Хозяин жилища, находясь в состоянии опьянения, спровоцировал конфликт, достал оружие и начал стрелять в потолок. Врачам пришлось сбежать из дома. О наличии пострадавших не сообщается. Мужчину задержали правоохранители, проводится проверка по факту происшествия, сообщает телеканал "360".
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