В Москве мужчина ударил ножом оппонента в ходе ссоры

На юго-востоке российской столицы произошел серьезный инцидент. Уточняется, что гражданин ранил ножом оппонента в ходе ссоры.
По данным издания Москва 24, пострадавший госпитализирован. Подозреваемый сейчас находится в руках правоохранителей. Вероятно, ему придется ответить за свое деяние по всей строгости действующего законодательства.
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