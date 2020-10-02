В Москве арестовали мужчину за вовлечение несовершеннолетней в занятие проституцией

В российской столице мужчина вовлек в занятие проституцией несовершеннолетнюю гражданку. Злоумышленник уже арестован.
Подозреваемый сознался в содеянном. Правоохранителям предстоит собрать доказательства вины задержанного, пишет Москва 24.
В российской столице мужчина вовлек в занятие проституцией несовершеннолетнюю гражданку. Злоумышленник уже арестован.
Подозреваемый сознался в содеянном. Правоохранителям предстоит собрать доказательства вины задержанного, пишет Москва 24.
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