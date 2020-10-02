Установлена личность погибшей в Киеве сотрудницы посольства США

Стала известна личность женщины, которую обнаружили без сознания и с травмой головыв одном из лесопарков Киева. От полученных повреждений несчастная скончалась в больнице.
Сообщается, что погибшей оказалась сотрудница посольства США, жена военного пресс-атташе Санвер Никаэло, передает телеканал "360". У нее осталось четверо детей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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