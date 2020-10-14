Три человека погибли в жутком ДТП с автобусом под Тулой

Неподалеку от деревни Петровское в Кимовском районе Тульской области в среду произошла смертельная авария. Маршрутный микроавтобус "Газель" столкнулся лоб в лоб с легковым автомобилем такси.
Инцидент произошел на трассе Кимовск – Новольвовск. В результате происшествия травмы получили восемь человек, трое из которых скончались. Другие обстоятельства инцидента пока неизвестны, сообщает RT.
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