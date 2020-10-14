По факту смерти россиянина на курорте в Турции возбудили уголовное дело

В России все-таки возбудили уголовное дело по факту смерти отечественного гражданина в Турции. Стоит отметить, что ЧП случилось в городе Манавгат.
Во время отдыха россиянина придавило окном в отеле, из-за чего он скончался. Близкие погибшего сообщали, что это дело могут попытаться спустить на тормозах. Теперь выяснилось, что появилась надежда на справедливый исход, передает РИА ФАН.
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