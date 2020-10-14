В Москве ребенок пришел на прием к стоматологу пьяным

В российской столице произошел резонансный инцидент, связанный с ребенком. Уточняется, что школьница пришла на прием к стоматологу в состоянии сильного алкогольного опьянения.
О произошедшем сообщили в правоохранительные органы. По факту случившегося организована проверка, передает телеканал "360".
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