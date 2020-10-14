В Москве задержали подозреваемых в разбойном нападении

В российской столице правоохранители задержали подозреваемых в совершении тяжкого преступления. Уточняется, что злоумышленники совершили разбойное нападение на мужчину.
Сумма похищенного составила более трех миллионов рублей, передает Москва 24. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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