Популярный актер проник в чужой дом после употребления наркотиков

Американский актер Шон Уайсс проник в чужой гараж и забрался в машину, разбив стекло. По данным калифорнийской полиции, он находился в состоянии наркотического опьянения.
Летом 2018 года Уайсса задержали за употребление запрещенных веществ. Артист провел несколько месяцев в реабилитационном центре. После лечения он был арестован за кражу в магазине.
Шон Уайсс прославился благодаря ролям в телесериалах. Речь идет о проектах "Сабрина – маленькая ведьма", "Хулиганы и ботаны", "Факультет", сообщает Lenta.ru.
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