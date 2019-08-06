В Подмосковье на помойке нашли сотни недоставленных писем

В Одинцовском районном округе мужчина нашел на помойке письма, которые должен был доставить почтальон местным жителям. О своей находке он рассказал в социальных сетях.
"Спустился выкинуть мусор и случайно обнаружил это. Посмотрите, что происходит с нашей почтой. Думаю, все должны об этом знать", – обратился мужчина к пользователям.
По факту произошедшего Управление Федеральной почтовой связи проводит проверку. Сотрудник, выбросивший письма, будет уволен, передает сайт "Подмосковье сегодня".
Популярные темы форума
Сёстры Хачатурян великие мученицы?
Совет автору темы,которая ругается с матерью
Продолжение темы мамы—дочки
Цымбалюк-Романовская беременна от Джигарханяна?!
Владимир Васильев из передачи ,,Модный приговор,, образец вкуса и высокий интеллектуал.
Памятники фашистам в России
Главреду
Что вы ели сегодня?
Обсудим Олю Бузову?
Как переехать жить в Европу?