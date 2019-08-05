Подросток выбросил маленького ребенка с 10 этажа

Накануне около 14:40 по местному времени 17-летний подросток скинул шестилетнего ребенка через почти полутораметровое ограждение смотровой площадки галереи Тейт Модерн. Мальчик пролетел пять этажей и упал на крышу основного корпуса галереи.
В полицию моментально позвонили очевидцы. На место тут же были отправлены служащие, а также вертолет для экстренного оказания первой медицинской помощи и доставления малыша в больницу.
По данным телеканала "360", подросток после случившегося попытался скрыться, но его поймали и удерживали в ожидании полицейского картеля посетители галереи. Сейчас сотрудники правоохранительных органов опрашивают свидетелей.
К слову, следователи утверждают, что задержанный не был знаком с пострадавшим мальчиком. Сейчас он доставлен в полицейский участок, где ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.
На данный момент 6-летний ребенок находится в одной из городских больниц. Состояние мальчика оценивается как критическое, тем не менее врачи отмечают, что оно хотя бы стабильное.
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