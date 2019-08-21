В Москве младенец попал в больницу из-за наркотиков

В столичную больницу госпитализирован младенец с симптомами отравления наркотическим веществом. Об этом пишет "Комсомольская правда". Следы запрещенных препаратов были обнаружены в моче девочки.
Сейчас малышка в реанимации. Врачи полагают, что наркотики попали в организм девочки с молоком матери. Правоохранительные органы уже задержали женщину для допроса. Сотрудники уголовного розыска выясняют детали инцидента.
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