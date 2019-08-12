Убийца и угонщик сбежали из психбольницы в Волгоградской области

Двое пациентов психиатрической больницы в Волгоградской области совершили побег. Один из них был помещен на принудительное лечение после совершение убийства, второй – угонял машины. Об этом сообщает ТАСС.
Как рассказали в МВД, преступников задержали оперативно, они не успели совершить новых правонарушений. Сейчас оба беглеца возвращены в медицинское учреждение. Он уточнил, что мужчины направлялись к железнодорожной станции.
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