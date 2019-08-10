Художник комиксов Marvel скончался от рака

Cкончался художник комиксов DC и Marvel Эрни Колон. Причиной его смерти стало онкологическое заболевание, с которым он боролся в течение последнего года. О печальном известии сообщили на странице Колона в Facebook.
Художнику было 88 лет. Среди самых популярных его работ – "Битлджус", "Рыжая Соня" и "Черная вдова". Кроме того, он работал над комиксами "Зеленый фонарь" и "Флэш".
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