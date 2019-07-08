В центре Москвы произошло ограбление со стрельбой

В понедельник, 8 июля, на Марксистской улице в Москве было совершено разбойное нападение. Злоумышленники обстреляли автомобиль Peugeot, ограбили водителя, после чего поспешно скрылись. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.
Неизвестные похитили у автомобилиста сумку с документами и деньгами. Сумма ущерба пока не раскрывается. В городе объявлен план "Перехват", передает НСН.
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